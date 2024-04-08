محافظ المنوفية يشارك الأيتام حفل الإفطار الجماعى لمؤسسات تربية البنين والبنات

المنوفية - محمد فتحى

في لفتة إنسانية طيبة، شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أبناء مؤسسة تربية البنين والبنات حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته جمعية الهلال الاحمر لإدخال السرور ورسم البسمة على وجوههم ومشاركتهم الأجواء الرمضانية تزامناً بحلول عيد الفطر المبارك.

وفي أجواء يسودها الفرح والسرور، قام محافظ المنوفية بتناول الإفطار وسط أبنائه الأيتام، وتبادل الحديث معهم للاطمئنان على حسن معاملتهم وجودة الخدمات المقدمة لهم وكذا التعرف على طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي كونهم جزء أساسي وأصيل من المجتمع.

قام المحافظ بتوزيع العيدية والهدايا العينية وكحك وملابس العيد على الأيتام احتفالاً بعيد الفطر المبارك مقدماً لهم خالص تهانيه القلبية و معرباً عن سعادته لتواجده بينهم ومشاركتهم حفل الإفطار ، كما كرم المحافظ عدد من المتطوعين لتميزهم في مهام عملهم .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

من جانبه ثمن محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر جهود محافظ المنوفية ودعمه المستمر لأنشطة الجمعية وتقديم الدعم والرعاية الشاملة للأطفال الايتام والأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات المالية والعينية والخدمات الطبية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.