محافظ الفيوم يشهد الحفل الختامى للمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحفل الختامي لمسابقة مؤسسة الجارحي الرمضانية للقرآن الكريم، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقام بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والأستاذ جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود حسانين رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور يحيى محمد، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، المشرف العام على المسابقة، والدكتور أحمد الخطيب، ممثلاً عن مؤسسة الجارحي، والدكتور محمد رجب جمعة، المدير التنفيذي للمؤسسة بالفيوم، والأستاذ عبد الحكيم اللواج، ممثلاً عن أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقيادات التحالف الوطني بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي، مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، وأولياء أمور وأسر الأطفال المشاركين بالمسابقة.



قدم محافظ الفيوم، تهنئته لجميع الحاضرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ المحافظ، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، مثمناً جهود أسرهم وأولياء أمورهم في تنشئتهم على حفظ كتاب الله تعالى وفهم تعاليم الدين الوسطي الحنيف، مؤكداً أن حفظة كتاب الله تعالى هم بركة الحياة، وهم النماذج المضيئة التي يجب أن نحتذي بها، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من الفتيات في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وقال الأنصاري، إن محافظة الفيوم دائماً ما تتميز بتعاون وتضافر جهود مجتمعها المدني وقياداتها التنفيذية في المشروعات التنموية والأعمال الخيرية، وهو ما ظهر جلياً في التوسع في الأعمال الخيرية هذا العام رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على مصر ومختلف دول العالم، وهو ما يؤكد أن شعب مصر قادر على تجاوز جميع المحن والصعاب.





جانب من الاحتفالية



حفظة القرآن الكريم حفظة القرآن الكريم





توزيع الجوائز









حفل توزيع الجوائز





المحافظ أحمد الانصارى























