اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:21 ص
محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى جانب من الجولة
الغربية مصطفى عادل

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا، مؤكدا حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

بدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدخل قرية ميت حبيش وذلك عقب إزالة نقطة مرور ميت حبيش البحرية لتوسعة الطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول 400 متر وعرض 15 مترا، موجها  مديرية الطرق ومركز ومدينة طنطا بتوسعة الطريق وعمل أرصفة موحدة بطول الطريق ونقل أعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات واستغلال المساحات الفارغة لإقامة ساحات انتظار للمستشفى ومركز الشباب.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال بكورنيش محلة منوف والذي يربط الطريق السريع بمجمع كليات طنطا بطول 2 كيلو وعرض 20 مترا.







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محافظ الغربية

طريق طنطا اسكندرية

كورنيش محلة منوف




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