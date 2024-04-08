مجمع البحوث الإسلامية: الشريعة أوجبت النظر إلى التراث الصوفي للبناء عليه

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن التراث الصوفي نتاج عقل بشري ليس معصوما من الخطأ، متابعا: "على العلماء والمفكرين والمنتسبين إلى هذا الطريق العمل على تنقية هذا التراث".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "مملكة الدراويش" الذي يعرض على قنوات المتحدة في شهر رمضان: "الشريعة أوجبت النظر إلى التراث الصوفي للبناء عليه والاستفادة منه وتنقيته وتقويمه.. والتنبيه ما فيه والتراث الصوفي واحد من جملة ألوان التراث الموجودة".

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج مملكة الدراويش ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضًا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.



