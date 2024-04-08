لحظة استطلاع هلال عيد الفطر من مرصد محافظة سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

قامت قبل قليل لجنة استطلاع هلال الشهور العربية بسوهاج، استطلاع هلال شهر شوال بمشاركة ممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ومديرية المساحة ، ومحافظة سوهاج.

وذلك من مرصد مركز جهينة بالكيلو 60 بالطريق الصحراوي الغربي.. في انتظار الإعلان الرسمي من فضيلة مفتي الديار المصرية بعد قليل.

هذا ويترقب ملايين المصريين بشغف واهتمام شديد إعلان دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر شوال، لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، ويعتبر هذا الإعلان لهم لحظة مهمة تمهّد لبداية فترة من الفرح والاحتفالات، حيث يتبادلون التهاني والفرح مع أحبائهم وأقاربهم وأصدقائهم.

وحول الحديث عن موعد عيد الفطر المبارك، أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريًا، 2024 م، بهدف تحديد بداية عيد الفطر المبارك، ومن المؤكّد أنَّ يُصدر الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، بيانًا اليوم بنتيجة موعد عيد الفطر.



اللجنة لحظة أستطلاع هلال العيد



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