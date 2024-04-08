كوريا الجنوبية: محادثات دفاع بين سول وواشنطن بشأن تهديدات بيونج يانج

سول (أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن سول وواشنطن، ستعقدان محادثات دفاع منتظمة الخميس المقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون الأمنى وردع التهديدات النووية والصاروخية لبيونج يانج.

وأوضحت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، أنه من المقرر أن تعقد كوريا والولايات المتحدة حوار الدفاع المتكامل KIDD في واشنطن لمناقشة مجموعة من قضايا التحالف قبل جلسة المجموعة الاستشارية النووية NCG للحليفين في يونيو المقبل.

وأشارت إلى أنه خلال هذه المحادثات، يخطط الحليفان لمناقشة سبل متابعة الرؤية الدفاعية للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي أقرها وزيرا دفاعهما في نوفمبر الماضي.

وتشمل الرؤية تعزيز جهود الردع الموسع ضد كوريا الشمالية، وتحديث قدرات التحالف من خلال التطور إلى تحالف علمي وتكنولوجي، وتعزيز التعاون الأمني الإقليمي مع الشركاء ذوي التفكير المماثل.

يشير الردع الموسع إلى التزام الولايات المتحدة باستخدام النطاق الكامل لقدراتها العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية، للدفاع عن حليف.

وسيقود المحادثات نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي للسياسة جو تشانج-ريه، ومساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إيلي راتنر، والقائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع لشرق آسيا أندرو وينترنيتز.