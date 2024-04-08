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كسوف الشمس.. هل تغير شكل السماء؟.. لن تشهده مصر والوطن العربى.. فيديو وصور

الإثنين، 08 أبريل 2024 07:21 ص
كسوف الشمس.. هل تغير شكل السماء؟.. لن تشهده مصر والوطن العربى.. فيديو وصور كسوف الشمس
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، لرصد هل تغير لون السماء في صباح يوم الكسوف الكلي للشمس، اليوم الإثنين، والذي لن تشهده مصر أو المنطقة العربية، ولكن سيتم رصده بأماكن أخرى، وبعض المناطق سترصده كسوفا جزئيا.

وتشهد الكرة الأرضية، اليوم الإثنين، كسوفا كليا للشمس لن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤيته، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فيما سيمكن رؤيته ككسوف جزئى فى غرب أوروبا، أمريكا الشمالية، شمال أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكى، المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

الكسوف الكلى سيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و10 دقائق تقريبا، وعند ذروة الكسوف الكلي سيغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، ويغطى الكسوف مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

والكسوف الكلى يعد نوعا من أنواع الكسوفات الشمسية يحدث عادة حينما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبا منهما، وفي هذه الحالة تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 آلاف كم و363 ألف كم، ونتيجة هذا التغير في البعد يتغير حجم القمر ظاهريا بالنسبة لنا فحين يكون قريبا يكون حجمه كبيرا فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.

وتفيد ظاهرة الكسوف الشمسي في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

السماء فى يوم الكسوف الكلى للشمس
السماء فى يوم الكسوف الكلى للشمس

 

السماء فى يوم كسوف الشمس
السماء فى يوم كسوف الشمس

 

السماء
السماء

 

صباح يوم كسوف الشمس
صباح يوم كسوف الشمس

 

كسوف الشمس
كسوف الشمس

 

لون السماء يوم كسوف الشمس
لون السماء يوم كسوف الشمس

 







كسوف الشمس 8 ابريل 2024

كسوف الشمس

كسوف الشمس 2024

الكسوف الشمسي

موعد كسوف الشمس

الكسوف الكلي 2024

موعد كسوف الشمس 2024

موعد الكسوف الكلي للشمس في مصر

الكسوف

كسوف الشمس في مصر

خسوف كلي للشمس في مصر

خسوف الشمس

موعد كسوف الشمس في مصر

موعد الكسوف

كسوف

كسوف الشمس 8 أبريل

كسوف الشمس 8 أبريل 2024

خسوف الشمس 8 ابريل 2024

اليوم السابع بلس




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