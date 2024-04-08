اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة بنى نعيم شرق الخليل جنوبى الضفة الغربية

الإثنين، 08 أبريل 2024 03:00 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة بنى نعيم شرق الخليل جنوبى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة بنى نعيم شرق الخليل جنوبى الضفة الغربية،وسط تجدد الغارات الإسرائيلية على أراض زراعية غرب مدينة خان يونس، وأدت الغارات الإسرائيلية إلى اندلاع حريق فى محل تجارى بميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت فى بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

وأكدت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر أدت إلى استشهاد 38 مواطنا، وإصابة 71 في القطاع خلال 24 ساعة .







غزة

قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

خان يونس



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