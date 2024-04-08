فتح تحقيق ضد إيلون ماسك بعد هجومه على أحد القضاة فى البرازيل

وكالات الأنباء

فتح قاض بالمحكمة العليا فى البرازيل، تحقيقا بحق إيلون ماسك فيما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعى إكس المعروفة سابقا باسم تويتر التى يملكها إيلون ماسك.

وتقدم ماسك في وقت سابق بالطعن على قرار أصدره القاضي البرازيلي يفضي إلى حظر حسابات شعبية معينة على منصة التواصل الاجتماعي إكس في البرازيل، حسبما نقل موقع فرانس 24.

وأمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس الأحد بفتح تحقيق ضد إيلون ماسك بشبهة استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية، فيما يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر.

وفي مذكرة قضائية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، حذر القاضي منصة إكس من مغبة عصيان أي أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أي حساب أصدرت المحكمة العليا أمرا بحظره، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي "حوالي 18300 يورو" عن كل حساب يعاد تفعيله.

وكان هذا القاضي نفسه قد أمر في السنوات الأخيرة بحظر حسابات على إكس بتهمة أن بعضها ينشر معلومات مضللة.

وبأحرف كبيرة كتب القاضي في المذكرة الصادرة الأحد أن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مناطق خارجة عن القانون!.

وأتت هذه الخطوة ردا على سلسلة هجمات شنها مالك إكس على القاضي اعتبارا من مساء السبت.

وقال الملياردير الذي يمتلك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس إنه من المحتمل أن نخسر كل مداخيلنا في البرازيل وأن نضطر لإغلاق مكاتبنا هناك. لكن المبادئ أهم من الربح.

والأحد، استأنف ماسك هجومه على القاضي، متهما إياه بأنه خان دستور البرازيل وشعبها بوقاحة وبشكل متكرر.

وطالب الملياردير إيلون ماسك باستقالة القاضي أو إقالته.