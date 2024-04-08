عودة الكهرباء لعزبة الكوبانية المتضررة من حادث انهيار جسر ترعة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، عن عودة التيار الكهربائى لعزبة الكوبانية وللقرى المتضررة من انهيار جسر ترعة السويس بالإسماعيلية، وذلك عقب انتهاء أعمال شفط المياه كاملة.

وأضافت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أن شركة الكهرباء انتهت من عودة التيار الكهربائى لقرية الكوبانية.

ومن جانبه قام اللواء هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية بمتابعة الوضع ميدانياً مع مهندسين شركة الكهرباء.

وفى وقت سابق أعلن اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة،. أنه تم الانتهاء التام من أعمال تجفيف المياه من منازل الأهالى بالمنطقة المذكورة وكذلك الأراضى الزراعية وعودة الحياة الطبيعية لأهالى القرية.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه بتوصيل الدعم الذى تقوم به مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور، إلى جانب تمهيد المدق المؤدى لتجمع المنازل بكل من مناطق أبو سميحة والكوبانية وصال أبوحسان.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية مديريات الزراعة والتضامن الاجتماعى والإسكان والرى بحصر الخسائر والمنازل والأراضى المتضررة من أجل تحديد أحقية التعويضات.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية فريق عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بتقديم تقرير وافى وتحديد الإيجابيات والسلبيات والدروس المستفادة من تلك الأزمة وذلك الاستعانة بها فى أى أزمات متشابهة.



و تعرضت المنازل والأراضى الزراعية بعزبة الكوبانية التابعة لقرية عين غصين بالإسماعيلية للغرق نتيجة سقوط جزء من جسر ترعة السويس امام العزبة نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر من خلال حفر وصلة غير قانونية من ترعة السويس عند الكيلو 10 بطول أكثر من 20 متر، مما أدى إلى تسرب مياه الترعة لحوالى 75 فدان أراضى زراعية بها حوالى 120 منزل.