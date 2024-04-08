ضبط 70 كيلو جرام من الحشيش المخدر بمنزل رئيسة بلدية فى فرنسا

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات الفرنسية، أن قوات الأمن أوقفت فى بلدة شرقى البلاد رئيسة البلدية واثنين من أشقائها، بعدما ضبطت في منزلها 70 كيلو جرام من حشيشة الكيف.

وقال المدعي العام، هوج دو فيلي، لوكالة فرانس برس إن جميلة الحبساوى، رئيسة بلدية أفالون منذ عام 2021، أوقفت بعد أن دهمت قوات الأمن منزلها ومكان عملها في إطار تحقيق بدأته قبل أسابيع عدة في عمليات إتجار بالمخدرات في البلدة الصغيرة البالغ عدد سكّانها ستة آلاف نسمة.

وأوضح المدعي العام أن المحققين فتشوا منزل الحبساوي ومبنى البلدية والصيدلية التي تعمل فيها كونها صيدلانية، لكنه لم يحدد كمية المخدرات التي عثروا عليها في منزلها.

لكن مصدرا مطلعا على سير التحقيق قال لفرانس برس إن قوات الأمن ضبطت في منزل الحبساوي 70 كلج على الأقل من حشيشة الكيف.

وبحسب المدعي العام، فإن ما مجموعه سبعة أشخاص تم توقيفهم على ذمة التحقيق في هذه القضية، من بينهم الحبساوي واثنان من أشقائها.

وأضاف أن التحقيق أفضى أيضا إلى ضبط 983 جراما من الكوكايين و7000 يورو نقدا ونحو 20 سبيكة ذهبية.

ونفذت قوات الأمن هذه المداهمة في إطار حملة وطنية للقضاء على تجارة المخدرات المتنامية في المدن والبلدات الفرنسية.