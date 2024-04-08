ضبط طالب بسوهاج استولى على 290 ألف جنيه من طالبة لنقلها من الخارج لجامعة حكومية

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط طالب يقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام لقيامه بالنصب على طالبة بكلية الطب والاستيلاء منها على مبلغ 290 ألف جنيه بزعم مقدرته علي تحويلها من كلية الطب بجامعة بالخارج إلي كلية الطب جامعة عين شمس.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير سوهاج بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بورود محضرا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعوة ريهام ح ا ع 23 سنة طالبه بكلية الطب ومقيمه دائرة قسم طهطا بتضررها من المدعو / بيومي ع م ح-سن 23 طالب ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليها والإستيلاء منها علي مبالغ ماليه بلغت جملتها " 290.000 " مائتان وتسعون ألف جنيهاً.

حيث قام المتهم بإبهام الشاكية مقدرته علي تحويلها من كلية الطب بجامعة بالخارج إلي كلية الطب جامعة عين شمس من خلال علاقاته بالمسئولين بتلك الجهة إلا أنه لم يفى بوعده أو رد المبالغ المالية المستولي عليها.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.