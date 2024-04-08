ضبط المتهمين بقتل عامل بالشرقية بسبب أولوية المرور

كتب ـ محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح نافذ بالجسم وتوفـى حال إسعافه.

وبسؤال والده اتهم (عاملان "يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية") بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة لخلاف حول أولوية المرور بدائرة المركز.. قاما على إثرها المتهمان بالتعدى على المتوفـى بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم.