صحة المنوفية: المرور على 893 منشأة خاصة للتأكد من جودة الخدمات الطبية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام إدارة العلاج الحر تحت برئاسة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، وبالتعاون مع جميع أفراد فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات بالمرور خلال شهر مارس 2024 علي عدد كبير من المنشآت الطبية الخاصة، للوقوف علي مدى استعداد وجاهزية المنشآت الطبية وذلك تنفيذاً لخطة الدولة للطوارئ في فترة الإجازات والأعياد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة الإهتمام بالإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.

وأضافت خضر، أنه تم المرور على 893 منشأة تنوعت بين العيادات الخاصة التي بلغت" 472 " عيادة ،" 67" مركز طبي بعمليات وبدون عمليات، "192" معمل تحاليل بالإضافة لعدد "36" مركز أشعة.

كما بلغ عدد المطابق " 435" منشأة وتم إنذار "335" منشأة لتلافي السلبيات وتم استصدار غلق ل "89" منشأة كما تم عمل محاضر شرطة للمخالفين بلغت "47" محضر وتنفيذ غلق إداري لـ" 34" منشأة و بلغ عدد مخالفات اشتراطات الترخيص " 69" مخالفة، وعدد مخالفات مكافحة العدوى "261" ، و عدد مخالفات عدم الترخيص "127" وعدد مخالفات العمالة غير المؤهله كانت مخالفة واحدة فقط ، كما تم فحص "12" شكوى وعمل "20" معاينة لمنشآت جاري ترخيصها .