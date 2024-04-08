شاهد عيان على مذبحة مدرسة بحر البقر: أخويا رأسه انشطرت نصفين من شدة القنابل

الشرقية- فتحية الديب

يوافق اليوم الثامن من أبريل الذكرى الـ 54 لقصف طيران العدو الإسرائيلي مدرسة بحر البقر الابتدائية بمركز الحسينية شمال محافظة الشرقية 1970، وفى الثامن من أبريل من كل عام تتجدد أحزان الشعب المصرى من بشاعة الجريمة، التى راح ضحيتها 19 تلميذًا وتلميذة وأصيب 50 آخرين، ولا ينسى المصريون صور المدرسة المقصوفة والأهالي وهم يهرعون إلى المدرسة للبحث عن أطفالهم الذين راحوا في العملية الإجرامية ما بين شهيد وجريح؛ "اليوم السابع" زار القرية والتقى بعدد من شهود عيان المذبحة منهم المصابين وأهالى التلاميذ الشهداء.

كل ما يتردد على مسامعي شهر أبريل تتجدد أحزاني معه، حيث لم يمحى من ذاكرتى مشهد رحيل شقيقي الأكبر " ممدوح" فى المذبحة الإسرائيلية التى ارتكبتها إسرائيل فى حق البراءة، بهذه الكلمات سرد "صلاح حسنى صادق" مزارع مقيم بقرية شهداء بحر البقر ذكرياته مع يوم قصف العدوان الصهيوني لمدرسة بحر البقر بقرية بحر البقر 2 .

قائلا : كان عمره 5 سنوات ونصف وفجأة شاهدت نوافذ المنزل تتطاير ويتعالى معاها صراخ والدتي تنادى علينا :اخوكم "ممدوح"ياولاد فى المدرسة، هرعنا جميعا إلى المدرسة حيث كان مصدر صوت الانفجار من داخلها وفى طريقنا وجدنا 3 أشخاص حامين شقيقي فى طيات ملابسهم حيث كان من أوائل الذين استشهدوا وتم تهشيم رأسه نصفين من شدة القنابل المستخدمة فى القصف، وبعدها قام جدى بوضعه فى بالطو أسود ووثقه بالحبال وتوجهنا إلى قرية المناجاة لدفنه وفى الطريق لما نجد وسيلة مواصلات سوى العربية التى كانت تنقل باقى المصابين الناجين من المذبحة إلى المستشفى ومازالت اهاتهم عالقة بذهني



يذكر أنه فى صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970م فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، كانت مدرسة بحر البقر على موعد لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن "1000 رطل" بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار، وأسفرت الهجمات عن استشهاد 19 طفلا وطفلة وقتها بالإضافة إلى 11 من المدنيين وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصاً من العاملين بالمدرسة، وقامت الحكومة المصرية بعد الحادث بصرف تعويضات لأسر الضحايا بلغت 100 جنيه للشهيد و10 جنيهات للمصاب، وتم جمع بعض متعلقات الأطفال وما تبقى من ملفات، فضلًا عن بقايا أجزاء من القنابل، التى قصفت المدرسة، والتى تم وضعها جميعًا فى متحف، يحمل اسم المدرسة.

ومن أسماء التلاميذ الشهداء "حسن محمد السيد الشرقاوى"، و"محسن سالم عبدالجليل محمد"، و"بركات سلامة حماد"، و"إيمان الشبراوى طاهر" و"فاروق إبراهيم الدسوقى هلال"، و" محمود محمد عطية عبدالله"، و"جبر عبدالمجيد فايد نايل"، و" عوض محمد متولي الجوهري"، و" محمد احمد محرم"، و" نجاة محمد حسن خليل"، و" صلاح محمد إمام قاسم"، و" أحمد عبدالعال السيد"، و"محمد حسن محمد إمام"، و" زينب السيد إبراهيم عوض"، و"محمد السيد إبراهيم عوض" و"محمد صبرى محمد الباهي"، و"عادل جودة

رياض كراوية"، و"ممدوح حسنى الصادق" "



اسماء شهداء مذبحة مدرسة بحر البقر الابتدائية بالشرقية