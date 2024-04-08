شؤون الحرمين تعلن نجاح خطتها لختم القرآن فى ليلة 29 رمضان

الرياض (أ ش أ)

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوى نجاح خطتها فى ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك وحضور ختم القرآن الكريم من خلال تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين .

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي - حسبما نقلت قناة الاخبارية السعودية، أن أكثر من مليونين ونصف المليون مصل تمكنوا من تأدية صلاة العشاء والتراويح في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، وحضور ختم القرآن الكريم في أجواء روحانية .

كما شهد المسجد النبوي ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة وامتلأت اروقة المسجد وساحاته والتوسعات منذ وقت مبكر من بالمصلين وامتدت صفوفهم إلى الطرق والمناطق المجاورة.