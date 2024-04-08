روسيا: مجلس الأمن ينظر طلب عضوية فلسطين الدائمة بالأمم المتحدة خلال أسبوعين

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قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع خلال أسبوعين للنظر في طلب فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو دائم.



وأكد نيبينزيا، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن طلب فلسطين يجب أن يتم النظر فيه "في غضون بضعة أيام أو أسبوع أو أسبوعين على سبيل المثال".

وأضاف: "لا نعتزم السماح لهذه القضية بالاستمرار إلى أجل غير مسمى، كما قد يرغب بعض الأعضاء الآخرين في المجلس".



وفي وقت سابق اليوم، قال النائب الأول لمبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن موسكو تدعو جميع دول العالم إلى دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.



وصرح بوليانسكي، خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بأن "روسيا تدعم بشكل كامل مبادرة الجانب الفلسطيني لتجديد طلبه للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وسيكون مصير هذا الطلب مقياسا للإنسانية والحضارة في عالم اليوم الحديث".



وفي السياق ذاته، أشارت مبعوثة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر إلى أن طلب فلسطين أُرسل إلى لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة، وتتولى مالطا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر.



وطلبت فريزر، خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن اليوم، من أعضاء المجلس إبداء رأيهم في محاولة فلسطين المتجددة للانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو دائم، ولم تكن هناك أي اعتراضات، وبدأت العملية.



يُذكر أن فلسطين تتمتع بصفة مراقب دائم لدى الأمم المتحدة، وفي عام 2011، تقدمت فلسطين بالفعل بطلب للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، لكنها قررت لاحقًا أن تظل مراقبًا دائمًا لبعض الوقت، وفي أبريل، أرسلت فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن تطلب فيها استئناف النظر في محاولتها الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو دائم، ويمكن للبلدان التي تتمتع بهذه الحالة حضور معظم الاجتماعات والوصول إلى جميع الوثائق ذات الصلة تقريبًا، ولكن ليس لها حقوق التصويت.