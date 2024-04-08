اليوم السابع
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الإثنين، 08 أبريل 2024 02:37 م
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رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدينة مصيف بلطيم استعداداً لعيد الفطر

الإثنين، 08 أبريل 2024 02:10 م
رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمدينة مصيف بلطيم استعداداً لعيد الفطر رفع كفاءة الإنارة بمصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة هيثم عطية، في أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات، لاستقبال المعيدين الذين يرغبون قضاء عدة أيام في مصيف بلطيم، خلال إجازة العيد.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بصيانة وتركيب كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء، وتغيير الأسلاك المتهالكة، بكورنيش المدينة وبالشوارع الرئيسية والفرعية.

أكد محافظ كفر الشيخ، على استمرار صيانة وإصلاح جميع الأعطال بكشافات وأعمدة الإنارة، وتغيير الأسلاك والعوازل المتهالكة، وإزالة الشدات المخالفة، لرفع مستوى الإنارة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعدادات لاستقبال عيد الفطر
استعدادات لاستقبال عيد الفطر

 

استمرار أعمال التجميل بمصيف بلطيم
استمرار أعمال التجميل بمصيف بلطيم

 







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