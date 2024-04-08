رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسى بحلول عيد الفطر المبارك

كتب ــ محمد صبحى

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء والنماء ودوام التوفيق لمصر والأمة العربية والإسلامية.

وأشاد الدكتور قنديل بجهود الدولة المخلصة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعطائه المتواصل والمستمر للعبور بالبلاد من أي أزمة تواجهها وتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر، سائلا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ فخامتكم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات.



كما هنأً رئيس جامعة حلوان أسرة الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليسر والبركات.