دمياط الجديدة تستعد لعيد الفطر برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات الخضراء

دمياط معتز الشربيني

صرح الدكتور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بانه تم تشكيل مجموعة عمل تحت اشرافه تضمنت كلا من : نواب ومعاونى رئيس الجهاز والساده مديرى الإدارات والمهندسين والمختتصين من الادارات المعنية . استعدادا لاستقبال المواطنين فى عطلة عيد الفطر المبارك واظهار المظهر الحضاري والجمالي واستدامة الخدمات بالمدينة.

حيث قامت إدارة الزراعة بالجهاز قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه بالتعاون الدائم بين إدارات الجهاز، قامت إدارة التنمية بالمتابعة المستمرة وتواجد فرق من عمال النظافة العامة لرفع أى مخلفات في حينها والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، كما قامت فرق المكافحة بأعمال الرش بأحياء المدينة والمتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ بالجهاز لتلقي شكاوى المواطنين أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز المدينة.