خدمات رمضانية.. كيفية استخراج الوثائق من الأحوال المدنية

كتب ـ محمود عبد الراضي

أتاح قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للمواطنين استخراج عددا من الوثائق، حيث يستطيع المواطن الحصول عليها عن طريق:

1-نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

2-في حالة عدم الاستدلال أو اختلاف بيانات ميلاد المواطن بالحاسب يجب على المواطن إرفاق مستخرج شهادة الميلاد أو صورة ضوئية معتمدة.

3- يستخرج الشهادة الشخص نفسه أو "الأب، الأم ، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال".

وتنشر اليوم السابع، سلسلة حلقات بعنوان "حلقات رمضانية" تشرح فيها للقراء، كيفية الحصول على العديد من الخدمات بسهولة ويسر، دون أي عناء، طوال العام، في ظل ثورة التطوير والتحديث التي تشهدها المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، والحصول على الخدمات بسهولة، في ظل الرقمنة التي تنتهجها الوزارة بمواقعها، بما يليق بالمواطن المصري في جمهوريته الجديدة.



