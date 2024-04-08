حبس عنصرين إجراميين ضبط بحوزتهما مخدرات بقيمة 1.7 مليون جنيه

الإسماعيلية _ السيد فلاح

قررت نيابة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية، حبس عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما بدائرة مركز التل الكبير، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بـ 1,750 مليون جنيه.

تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة التل الكبير، يفيد نجاح المباحث في ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين، تقدر قيمتها المالية بـ 1,750 مليون جنيه، بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصرين إجراميين، لهما معلومات جنائية، بالإتجار فى مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 25 كيلو جراما لمخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,750 مليون جنيه تقريبًا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.