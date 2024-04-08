حبس سائق ونجليه بتهمة التنقيب عن الآثار فى الشرابية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة الشرابية، حبس سائق ونجليه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار.



ونجحت الداخلية فى ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (سائق - له معلومات جنائية، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 3 × 3 متر بعمق 3 أمتار بداخلها سلك إنارة)، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.