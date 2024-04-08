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جوجل يحتفل بالكسوف الكلى للشمس برسوم متحركة توثق الظاهرة

الإثنين، 08 أبريل 2024 12:04 م
جوجل يحتفل بالكسوف الكلى للشمس برسوم متحركة توثق الظاهرة كسوف الشمس
كتبت – مرام محمد

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بينما تشهد الكرة الأرضية، اليوم الإثنين، كسوفًا كليًا للشمس، احتفل محرك البحث الأشهر في العالم جوجل – Google، بهذا الحدث الفلكي من خلال رسم متحرك يوثق شكل الظاهرة وكيفية حدوثها.

وسيواجه المستخدمون الذين يبحثون في Google عن الكسوف رسمًا متحركًا يصور لحظة حدوث كسوف الشمس بمجرد كتابة كلمة "كسوف" والبحث عنها.

ويستغرق الكسوف الكلى منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات و10 دقائق تقريبا، وعند ذروة الكسوف الكلي سيغطي قرص القمر حوالي 7ر105 % من كامل قرص الشمس، ويغطى الكسوف مساحة عرضها 5. 197 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

ولن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤية الكسوف، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، فيما سيمكن رؤيته ككسوف جزئى فى غرب أوروبا، أمريكا الشمالية، شمال أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكى، المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الشمالية.

ويعد الكسوف الكلى نوعًا من أنواع الكسوفات الشمسية، يحدث عادة حينما يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبا منهما، وفي هذه الحالة تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 آلاف كم و363 ألف كم، ونتيجة هذا التغير في البعد يتغير حجم القمر ظاهريا بالنسبة لنا فحين يكون قريبا يكون حجمه كبيرا فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.

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