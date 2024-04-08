جمع مليوني جنيه.. ضبط مستريح الدفع الإكترونى فى البحيرة

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط مالك سنترال بالبحيرة لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم، ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من (5 أشخاص) بتضررهم من (مالك سنترال) لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت أكثر من (2 مليون جنيه) نظير إستثمارها فى مجال الدفع الإلكترونى مقابل أرباح .. وإمتناعه عن سداد الأرباح أو رد المبالغ المالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم، وإعترف بإرتكابه الواقعة.