جارديان: النساء السود فى إنجلترا يعانين من مضاعفات الولادة الأكثر خطورة

كتبت ـ رباب فتحى

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية نتائج تحليل خلص إلى أن النساء السود فى إنجلترا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى ستة أضعاف للتعرض لمضاعفات الولادة الأكثر خطورة أثناء الولادة في المستشفيات مقارنة بنظيراتهن البيض، بينما وصف الخبراء الأرقام بأنها "صارخة" ومثبطة للهمم.

وشكلت النساء السود 26% من النساء اللاتي عانين من مضاعفات الولادة، وتسمم الحمل المصاحب لارتفاع ضغط الدم المزمن أثناء الولادة، على الرغم من أنهن يشكلن 5% فقط من جميع الولادات في جميع أنحاء إنجلترا، وفقًا لتحليل صحيفة الجارديان لأرقام هيئة الخدمات الصحية الوطنية للفترة 2022-2023.

وأوضحت الصحيفة، أن النساء السود كن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الحمل هذه بستة أضعاف مقارنة بنظرائهن البيض، اللاتي شكلن 47.2% من هذه الحالات على الرغم من أنهن شكلن 70% من جميع الولادات.

وأشارت إلى أن تسمم الحمل هو أحد مضاعفات الحمل الخطيرة التي تسبب ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول، مما يؤثر على ما بين 1٪ و 5٪ من النساء الحوامل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يمكن أن تؤدي الحالة إلى مضاعفات خطيرة للأم والطفل.

وكانت النساء السود أكثر عرضة للإصابة بتسمم الحمل بنسبة 1.5 مرة بشكل عام أكثر من نظيراتهن البيض، كما أنهن كن ممثلات بشكل كبير في مضاعفات الولادة المتعلقة بارتفاع ضغط الدم، حيث شكلن 16% من هذه الحالات.

في جميع أنحاء العالم، يؤثر تسمم الحمل على ما يصل إلى 6٪ من جميع حالات الحمل ويسبب حوالي 500 ألف حالة وفاة للأجنة و70 ألف حالة وفاة للأمهات كل عام.

وقال الخبراء إنه من أجل معالجة الفوارق في مضاعفات الولادة، يجب معالجة التفاوتات الصحية الحالية، مثل سبب ارتفاع معدلات الأمراض الموجودة مسبقًا في بعض الأعراق مثل ارتفاع ضغط الدم.