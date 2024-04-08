جارديان: البيت الأبيض يرد على انتقاد مؤسس المطبخ المركزى العالمى لإسرائيل

كتبت ـ رباب فتحى

رد البيت الأبيض على تعليقات مؤسس المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس بأن إسرائيل منخرطة في حرب ضد الإنسانية نفسها في أعقاب الهجوم الإسرائيلي بطائرة بدون طيار والذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة في الأول من أبريل، لكنه استبعد وضع مراقبين أمريكيين على الأرض في غزة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال جون كيربي مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه سيكون هناك بعض التغييرات في الطريقة التي تنفذ بها قوات الدفاع الإسرائيلية هذه العمليات في غزة للتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى.

وقال كيربى: يجب أن تكون هناك تغييرات في عملية تجنب الاشتباك، بين عمال الإغاثة على الأرض ومقر الجيش الإسرائيلي حتى لا يحدث هذا النوع من الاستهداف مرة أخرى، لكنه رفض الاستناد إلى مزاعم بأن المشغلين للطائرة الإسرائيلية بدون طيار كان من الممكن أن يروا شارات ثلاث مركبات من قافلة مساعدات تابعة لمؤسسة المطبخ المركزى العالمى.

في مقابلة سابقة مع برنامج هذا الأسبوع، قال أندريس، إن هجوم جيش الدفاع الإسرائيلي على عماله لم يعد يتعلق بالرجال والنساء السبعة في المطبخ المركزي العالمي الذين لقوا حتفهم في هذا الحدث المؤسف. وأكد أندريس: لقد مرت ستة أشهر من استهداف أي شيء يبدو وكأنه يتحرك.

وأضاف أندريس: لا يبدو أن هذه حرب ضد الإرهاب. لم تعد هذه تبدو حربا للدفاع عن إسرائيل. يبدو هذا حقًا، في هذه المرحلة، أنها حرب ضد الإنسانية نفسها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، إنه كانت هناك ثلاث غارات ضد القافلة، وأكد أن المطبخ المركزي العالمي قام بتنسيق تحركاتهم بشكل صحيح معهم مسبقا.

وقالت إن المسئولين الإسرائيليين فشلوا في إبلاغ قادة القافلة وأنهم "مقتنعون بأنهم كانوا يستهدفون نشطاء حماس المسلحين وليس موظفي المطبخ المركزى العالمى. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الضربات كانت خطأ فادحا.

لكن أندريس دحض هذه النتائج، وقال إنه فى كل مرة يحدث شيء ما، لا يمكننا أن نتحجج بحماس.

وردا على سؤال عما إذا كان تدمير ثلاث مركبات يتبع قواعد الاشتباك المشروعة، قال كيربي إن الولايات المتحدة تعلم من تجربتها الخاصة أن "المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها وتحللها وتعالجها قد لا تكون دقيقة دائمًا وتتصرف بناءً على تلك المعلومات الاستخبارية."