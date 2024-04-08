توصيات هامة من مركز المناخ للمزارعين.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

تتأثر محافظات الجمهورية بحالة عدم استقرار فى الأحوال الجوية بداية من اليوم الاثنين وتستمر حتى غد الثلاثاء نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتل هوائية قادمة من شمال أوروبا تعمل على إعادة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات التى حددها مركز المناخ للمزارعين:

1 - التوقف عن ضم القمح المبكر أو الري للقمح المتأخر في كل الوجه البحري وحتى المنيا والصعيد يكون بعد العشاء .

2 - التوقف عن حصاد البطاطس والبنجر والثوم حتى الكمون يوم الأربعاء .

3 - تغطية البطاطس التى تم تكومتها او الكمون المنشور حتى لا يصل إليها المطر .

4 - تأخير زراعة محاصيل العروة الصيفية في الوجه البحري حتى الخميس.

5 - التوقف عن الرش تماماً لكافة المحاصيل والفاكهة في الوجه البحري يوم الاثنين ويوم الثلاثاء في مناطق الشمال والأربعاء في شمال سيناء .