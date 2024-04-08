"تموين الفيوم" تضبط مخالفات فى حملات على المخابز ومحال الفسيخ

الفيوم - رباب الجالى

ضبطت إدارة التموين بمركز إطسا التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، مخالفات، في حملة تموينية على المخابز بالمركز، شملت 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين، وآخر عدم إعطاء بون صرف.

كما ضبطت الحملة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، 7 محاضر جنحة عدم إعلان عن الأسعار، فيما تمكنت حملة أخرى لإدارة تموين بندر أول الفيوم، بالاشتراك مع الطب البيطري، من تحرير محضر تجميع 8 شكائر دقيق، و8 محاضر عدم إعلان أسعار بمحلات فسيخ، ومحضر عدم إعلان مخزن.

وصرح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بأن الحملات استهدفت المخابز، ومحلات بيع السلع الغذائية، لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة للجمهور.