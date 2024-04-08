تكريم متدربات برنامج المرأة المعيلة بمركز شباب بشتيل بأوسيم.. صور

كتبت – مرام محمد

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، فعالية تكريم عدد من السيدات المتدربات في برنامج تدريب المرأة المعيلة بالتعاون مع إحدى الجمعيات، إلى جانب توزيع شنط رمضانية ومواد غذائية ووجبات إفطار وملابس العيد، وذلك بمركز شباب بشتيل بأوسيم.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالعمل على تمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل مناسبة وإحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين سبل المعيشة لهم.

وأكدت نائب المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن الفعالية شهدت تكريم عدد من الأطفال الذين تم تدريبهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني على تغير السلوكيات الخاطئة في إطار برنامج "أنا فاعل أنا شجاع".



تكريم متدربات برنامج المرأة المعيلة بمركز شباب بشتيل بأوسيم



تكريم متدربات برنامج المرأة المعيلة