تعليق العمل بسوق السيارات ببنى سويف "الجمعة المقبل" بسبب إجازة العيد

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريراً أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات ، والذي يعقد بعد افتتاحه " بشكل تجريبي" لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، على مساحة 2 فدان بالقرب من منزل محور عدلي منصور من ناحية الشرق ، وتم دعمه ببعض المرافق والخدمات الأساسية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد ومقومات المحافظة ، وذلك في إطار الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة.

تضمن التقرير ، الذي عرضه رئيس اللجنة ، مؤمن على ، الإشارة إلى أن يوم الجمعة الماضي، تم خلاله استقبال وعرض 190 سيارة ) 170سيارة تابعة للمواطنين، 20خاصة بمعارض وتجار السيارات)،فيما تم بيع 4 سيارات ، حالة بيع مباشرة بين المواطنين ، وذلك في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري ، حيث يتم العمل خلال شهر رمضان بمواعيد خاصة من 11 صباحا حتى 4 عصراُ .

فيما قررت المحافظة تعطيل عقد السوق يوم الجمعة المقبلة 12 أبريل ، نظرا لعطلة عيد الفطر المبارك والتي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ابتداء من الثلاثاء 9 أبريل وحتى الأحد 14 من نفس الشهر ، على أن يتم استئناف عقد السوق في يوم الجمعة التالية الموافق 19 أبريل ، ووفق المواعيد الأساسية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً .

بجانب استمرار قيام اللجنة بدراسة وتحديد الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل ( تقديم مأكولات ، مشروبات ، تصوير أوراق ومستندات ، فحص سيارات)

وأشار محافظ بني سويف،إلى أهمية تضافر جهود الجهات المعنية خاصة في المراحل الأولية للبدء في تشغيل سوق السيارات، مع التأكيد على دور أصحاب المعارض في الدفع بالمشروع، ما يشجع على إمكانية زيادة المساحة المخصصة، ودعمها بمزيد من الخدمات وتوفير كافة التيسيرات اللازمة في هذه المنطقة، لاسيما في ظل وقوعه في مكان حيوي متميز.