اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 01:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك

الإثنين، 08 أبريل 2024 12:24 م
تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الفطر المبارك جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك، لتكون كالتالي:

أول أيام عيد الفطر: إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات.

واعتبارًا من ثاني أيام عيد الفطر يتم العمل بالمواعيد على النحو التالي:

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

• يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

• باقي أيام الأسبوع: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.







جهاز تنظيم الاتصالات

مواعيد عيد الفطر

فروع شركات المحمول

منافذ مقدمي خدمات الاتصالات

خدمات الاتصالات

خدمات المحمول

خدمة العملاء




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة