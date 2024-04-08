تعرف على استعدادات شركة مياه الأقصر قبل قدوم عيد الفطر المبارك فى 16 معلومة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 على مدار اليوم خلال 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" في معلومات للقراء، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها شركة مياه الأقصر قبل عيد الفطر المبارك، والتى شملت ما يلى:-

1- رفع درجة الاستعداد داخل الخط الساخن خلال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات لسرعة تلقى البلاغات الطارئة .

2- التأكد المستمر من صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول .

3- متابعة خدمة الواتس آب بصفة مستمرة وصفحتى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وصفحة غرفة عمليات الخط الساخن 125 على موقع فيس بوك .

4- المتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن على جميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفائتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

5- المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حال حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.

6- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف للصيانات الدورية للمحطات.

7- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب أو سيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الفطر .

8- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.

9- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات.

10- مراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر.

11- إبلاغ الموظف المقصر فى حال وجود تقصير ومراعاة عدم التكرار.

12- التوزيع العادل للعاملين المكلفين بالخدمة العامة خلال شهر رمضان لمواجهة أى تغيرات طارئة.

13- التبليغ الفورى لإدارة التوعية بأى تغيرات فى حال وجود أعطال لإعلام المواطنين بها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

14- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

15 - مواعيد عمل خدمة العملاء لشحن العداد مسبق الدفع أيام عطلة العيد من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً ومن 6 مساءاً حتى 8 مساء.

16- تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حال حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى - أو رقم 0952282406 - رقم 01147999752 من أى شبكة اتصالات أخرى.