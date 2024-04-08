بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق2024/4/9 وحتي يوم الأحد الموافق 2024/4/14 من الساعة 9 صباحا و حتي الساعة 2 مساءاً، والذي يأتي ذلك تيسيرا علي السادة المواطنين و الإهتمام بتسهيل و تيسير الخدمات المقدمة، حيث نوهت الشركة للسادة العملاء بضرورة التوجه لأقرب مركز شحن عدادات مسبقة الدفع لتحديث بيانات العداد قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وقبل التوجه للتحديث برجاء وضع الكارت في العداد و الضغط علي الزر الأحمر.

وأكدت المهندسه دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سعي الشركة الدائم و الإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء و سهولة حصول المواطن علي الخدمة، وذلك من خلال التطوير المستمر لخدماتها و التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر، وزيادة نقاط الشحن للكروت مسبقة الدفع .