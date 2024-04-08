تحرير 100 محضرا في حملة مكبرة لرفع الاشغالات بحي العامرية أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول، بمحافظة الإسكندرية حملة موسعة، بقيادة السيد موسى رئيس حى العامرية أول، للتفتيش على المنشآت الصناعية والمحال العامة والصيدليات بنطاق الحى، وأسفرت عن تحرير 100 محضرا و9 حالة إشغال طريق.



جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة المواطنين.

وبناء على تعليمات السيد موسى رئيس حى العامرية أول ،وباشراف دعاء مصطفي سكرتير عام الحي تم تنفيذ حملة مكبرة ، إستهدفت رفع الاشغالات بطريق الخدمات وسوق البردويل وشارع الجمهورية وأسفل الكوبري ، وقامت الحملة بتحرير عدد 100 محضر إشغال طريق منتوع ،وكذلك إزالة سقف محال مخالف علي طريق الخدمات ،واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين .



حملات بحي العامرية اول في الاسكندرية



حملات لرفع الاشغالات في الاسكندرية



رفع الاشغالات في حي العامرية بالإسكندرية



