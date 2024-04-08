اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 06:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد إعلان دار الإفتاء.. موعد صلاة عيد الفطر 2024 بمدن ومحافظات مصر

الإثنين، 08 أبريل 2024 08:40 م
بعد إعلان دار الإفتاء.. موعد صلاة عيد الفطر 2024 بمدن ومحافظات مصر صلاة العيد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت دار الإفتاء عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، وغدا الثلاثاء 9 إبريل 2024، هو المتمم لشهر رمضان 2024، وأن يوم الأربعاء 10 من شهر إبريل لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، استعدت المحافظات لصلاة عيد الفطر المبارك 2024، وفق التوقيات والمواعيد التالية:

القاهرة 5:59

الجيزة 5:58

الإسكندرية 6:02

بورسعيد 5:53

السويس 5:53

العريش 5:47

الطور 5:50

سانت كاترين 5:48

طابا 5:44

شرم الشيخ 5:47

دمنهور 6:00

طنطا 5:58

المنصورة 5:57

الزقازيق 5:56

بنها 5:58

شبين الكوم 5:59

كفر الشيخ 5:58

الفيوم 6:00

بنى سويف 5:59

المنيا 6:02

أسيوط 6:00

سوهاج 5:59

قنا 5:55

أسوان 5:56

أبو سمبل 6:02

مرسى مطروح 6:13

الغردقة 5:50

الخارجة 6:05

الإسماعيلية 5:53

دمياط 5:55

السلوم 6:21

نويبع 5:45

حلايب 5:42

شلاتين 5:46

 


 







عيد الفطر

موعد صلاه عيد الفطر

عيد الفطر 2024

موعد صلاة عيد الفطر 2024

أول أيام عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر بالمحافظات

موعد صلاه عيد الفطر بالقاهره

شهر شوال

شوال

موعد عيد الفطر

صلاه العيد

موعد صلاه العيد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة