اليوم السابع
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بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بعيد الفطر

الإثنين، 08 أبريل 2024 11:07 ص
بطريرك الكنيسة الكاثوليكية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصرى بعيد الفطر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس السيسى، وقيادات الدولة والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك.

وجاء بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

 







الكنيسه الكاثوليكيه

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