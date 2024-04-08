برق ورعد وأمطار غزيرة تضرب الإسكندرية فى آخر ليالى رمضان.. فيديو وصور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، أجواء شتوية وأمطارا غزيرة وبرقا ورعدا فى فصل الربيع، حيث تتعرض المحافظة لمنخفض جوى أوروبى.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، هطول الأمطار الغزيرة على كورنيش الإسكندرية.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من مساء أمس الأحد استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الإسكندرية الإثنين.

وتم رفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم، لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

وشدد على تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أى مواطن.



الامطار



امطار غزيرة تضرب الاسكندرية



امطار غزيرة فى الاسكندرية



امطار