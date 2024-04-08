برق ورعد.. الشتاء يعود بقوة فى الغربية بأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة

الغربية مصطفى عادل

تعرضت محافظة الغربية قبل قليل لهطول أمطار رعدية غزيرة على مدن ومراكز المحافظة، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ في كافة القطاعات الخدمية، للتعامل مع التقلبات الجوية والتدخل الفوري لسحب مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكباري والأنفاق.

وحذرت المحافظة المواطنين بعدم السير أسفل المنازل القديمة، والابتعاد عن اللوحات الاعلانية المضيئة واعمدة الانارة لتفادى التعرض للصعق بالكهرباء.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على مناطق من مطروح والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الفيوم وبنى سويف، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.