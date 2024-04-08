اليوم ميلاد هلال شهر شوال وفلكيا الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الإثنين 29 من رمضان 1445 هجريا الموافق 2024/4/8 (يوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك فى غالبية العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس بـ 12 دقيقة فى مكة المكرمة و 10 دقائق في القاهرة وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10- 11) دقيقة)، وفى العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (02: 20 دقيقة).

وبذلك يكون يوم غدا الثلاثاء 2024/4/9 م هو المتمم لشهر رمضان 1445 هجريا، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1445 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 2024/4/10 (عيد الفطر المبارك).