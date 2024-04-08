اليوم السابع: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية وفقا لتوجيهات الرئيس

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية وفقا لتوجيهات الرئيس

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الاتفاق النهائى خلال يومين.. مصر تحقق تقاربا فى مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس.. غارات عنيفة لطيران الاحتلال.. ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى ..33207 ومصر وأستراليا تؤكدان رفضهما التام لقيام تل أبيب بعملية عسكرية فى رفح الفلسطينية



«مدبولى» يهنئ الرئيس السيسى والمصريين بعيد الفطر ويؤكد: تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى أولوية وفقا لتوجيهات الرئيس.. رئيس الوزراء: لن نتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين فى غزة

طوارئ بالمحافظات استعدادا لاستقبال عيد الفطر.. «الداخلية»: التعامل بحسم مع الخارجين على القانون.. واستهداف المتلاعبين بالأسعار وتجار العملة ومراقبة الأسواق



تراجع معدل التضخم السنوى إلى 33.1% خلال مارس

الحكومة: لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية



إقبال على المرحلة الـ7 من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين.. «المالية»: 54.5 مليار جنيه قيمة دعم الحكومة للمصدرين.. ومواصلة جهود زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك



وزارة الأوقاف تصدر تعليمات مهمة بشأن تكبيرات صلاة العيد.. دار الإفتاء: لم يرد شىء يخص صيغة التكبير فى السنة المطهرة.. والتكبير مع غروب الشمس ليلتى العيد فى المنازل والمساجد برفع الصوت للرجل

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استمرار العمل بمصانع «التموين» طوال الإجازة لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتوفيره للمواطنين.. استلام 475 ألف طن بنجر من المزارعين وإنتاج 58 ألف طن سكر حتى الآن.. ووزير التموين: المخزون يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز المخزون الاستراتيجى

وزير الداخلية فى تهنئته للرئيس: حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة.. التعامل بحسم مع الخارجين على القانون.. استهداف المتلاعبين بالأسعار وتجار العملة والمخدرات ومراقبة الأسواق.. رصد مبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن

