الكونغو الديمقراطية: غرق عبارة فى بحيرة تنجانيقا و 24 شخصا فى عداد المفقودين

كينشاسا (أ ش أ)

أفادت السلطات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن ما لا يقل عن 24 شخصا اعتبروا فى عداد المفقودين، بعد غرق عبارة لنقل الركاب والبضائع فى بحيرة تنجانيقا قبالة سواحل إقليم كاليمى الكونغولى، بسبب الرياح العاتية، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على ناجين.

وأشارت السلطات، وفقا لوسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، إلى أنه من بين المفقودين في مأساة غرق العبارة 4 صينيين و4 تنزانيين وكيني واحد، موضحة أن الحادث وقع الليلة قبل الماضية، مضيفة أنه حتى وقت متأخر من مساء أمس لم تتوصل السلطات إلى محصلة محددة للضحايا؛ نظرا لأن بعض الركاب لم تسجل أسمائهم في سجل بيانات رحلة العبارة؛ فيما تشير تقديرات إلى أن العدد الفعلي للركاب قد يصل إلى 40 راكبا.

ووفقا لمسئولين محليين؛ فإن القارب كان قادما من كيجوما في تنزانيا ومتجها إلى "كاليمي" في الكونغو الديمقراطية عندما تعرض للحادث المأساوي.

وأضاف هؤلاء أن العبارة، التي كانت محملة بالبضائع أيضا، غرقت بين جزيرة "بيليلا" وبلدة "كابيمبا" بإقليم "كاليمي" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت المصادر نفسها أن أحد الناجين من حادث الغرق وهو من الجنسية الصينية أنقذه صيادون من قرية رواكوي بشمال إقليم كاليمي وجرى نقله إلى بلدة كابيمبا.

كما توجه وفد برئاسة وزير داخلية تنجانيقا إلى مسرح الحادث للإشراف على عمليات البحث عن ناجين.

يذكر أن بحيرة تنجانيقا تعد ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة على مستوى العالم والثانية من حيث العمق بعد بحيرة "بايكال" في سيبيريا، وتضم 17% من احتياطي المياه العذبة فى العالم... وتشترك في البحيرة، التي تبلغ مساحتها 31 ألف كم مربع، أربع دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وبوروندي وزامبيا.

