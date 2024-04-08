اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 04:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضمن مبادرة مطبخ المصرية..

"القومى للمرأة" يوزع 150 ألف وجبة إفطار على السيدات غير القادرات بالفيوم

الإثنين، 08 أبريل 2024 03:26 م
"القومى للمرأة" يوزع 150 ألف وجبة إفطار على السيدات غير القادرات بالفيوم مبادرة مطبخ المصرية
الفيوم – رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزع المجلس القومى للمرأة فرع الفيوم، 150 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان على السيدات غير القادرات بقرى مراكز طامية والفيوم واطسا، وذلك فى مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، كما قام فرع المجلس بالفيوم، بتدريب 300 سيدة على إعداد الولائم ليكون بداية نشاط اقتصادى للسيدات فى القرى.

وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بالفيوم،  أن "مطبخ المصرية"  ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية وتعد "مطبخ المصرية" مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموى مستدام تقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.

وأضافت، أن المبادرة لها بعد أخر يتمثل فى تقديم خدمة إطعام  الأسر الأكثر  احتياجا  كأحد كمخرجات هذا التدريب وتلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

 

مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (1)
مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (1)

 

مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (2)
مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (2)

 

 

مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (3)
مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (3)

 

 

مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (4)
مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (4)

 

 

مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (5)
مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (5)

 


 

 







المجلس القومى للمراه

الفيوم

مطبخ المصريه

وجبات افطار

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة