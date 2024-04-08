"القومى للمرأة" يوزع 150 ألف وجبة إفطار على السيدات غير القادرات بالفيوم

الفيوم – رباب الجالى

وزع المجلس القومى للمرأة فرع الفيوم، 150 ألف وجبة إفطار خلال شهر رمضان على السيدات غير القادرات بقرى مراكز طامية والفيوم واطسا، وذلك فى مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، كما قام فرع المجلس بالفيوم، بتدريب 300 سيدة على إعداد الولائم ليكون بداية نشاط اقتصادى للسيدات فى القرى.

وأكدت الدكتورة نهير الشوشاني، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة بالفيوم، أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية وتعد "مطبخ المصرية" مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموى مستدام تقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.

وأضافت، أن المبادرة لها بعد أخر يتمثل فى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب وتلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ.

يذكر أن المجلس القومى للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.



مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (1)



مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (2)



مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (3)



مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (4)



مبادرة مطبخ المصرية فى الفيوم (5)



