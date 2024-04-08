العلامات التحذيرية لمرض السكر أثناء الحمل من جفاف الفم إلى التعب

كتبت إيناس البنا

يعد التعرف على العلامات التحذيرية لمرض سكري الحمل أمرًا بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب والإدارة السليمة.

مرض السكري له أنواع مختلفة ويمكن أن يكون سببه عوامل الخطر المختلفة، يعد الحمل أحد عوامل الخطر التي يمكن أن تسبب مرض السكري لدى النساء الحوامل، وقد تزيد من فرص تطور مرض السكري بعد الحمل.

بحسب المراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC يصاب ما يقرب من 2 إلى 10٪ من النساء الحوامل بسكري الحمل في الولايات المتحدة كل عام، بما أن الحمل هو أيضًا وقت الرغبة الشديدة، فإن تجنب مرض السكري أثناء الحمل قد يكون أمرًا صعبًا.



فيما يلي حسب موقع onlymyhealth بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تساعدك في طلب التدخل في الوقت المناسب:

التعب غير المبرر

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد يمكن أن يكون علامة تحذير أخرى، عدم قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة للحصول على الطاقة سكري الحمل يمكن أن تساهم في التعب، إذا كنت تعاني من التعب المستمر، ناقش الأمر مع الطبيب.

جفاف الفم المستمر

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى زيادة العطش والإحساس بالجفاف في الفم، إذا كنتِ تشعرين بالعطش وتحتاجين إلى الماء بشكل متكرر أكثر من المعتاد، فقد يكون من المفيد التفكير في إجراء فحص سكري الحمل.

العطش الشديد وكثرة التبول

من الأعراض الكلاسيكية لمرض السكري، بما في ذلك سكري الحمل، العطش الشديد والتبول المتكرر، بينما يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تناول السوائل والذهاب المتكرر إلى الحمام.

عدم وضوح الرؤية

قد تحدث تغيرات في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية، في حالة سكري الحمل بسبب التقلبات في مستويات السكر في الدم مما يؤثر على عدسة العين، إذا لاحظت أي تغيرات في رؤيتك، فمن الضروري استشارة طبيبك على الفور.

فقدان أو زيادة الوزن بشكل غير متوقع

قد تكون التقلبات في الوزن مؤشراً على الإصابة بسكري الحمل، في حين أن بعض النساء قد يعانين من زيادة الوزن بسبب زيادة احتباس السوائل، قد تشهد أخريات فقدانًا غير مبرر للوزن حيث يكافح الجسم لاستخدام الجلوكوز بشكل صحيح.

الالتهابات المتكررة

يمكن أن يؤدي سكري الحمل إلى إضعاف الجهاز المناعي، مما يجعل النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، إذا وجدت نفسك تعاني من التهابات المسالك البولية المتكررة، أو غيرها من الالتهابات، فمن الضروري اعتبار سكري الحمل عاملاً محتملاً.

يعد التعرف على العلامات التحذيرية لمرض سكري الحمل أمرًا بالغ الأهمية للتدخل في الوقت المناسب والإدارة السليمة، من جفاف الفم إلى التعب غير المبرر، يمكن لهذه الأعراض الدقيقة أن توفر معلومات قيمة عن الحالة. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات، فمن الضروري استشارة الطبيب والإدارة المناسبة في ضمان حمل صحي ونتائج إيجابية لكل من الأم والطفل.