العراق يرسل 10 ملايين لتر وقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطينى

وكالات

قال رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى إن بغداد وافقت على إرسال عشرة ملايين لتر من الوقود إلى قطاع غزة دعما للشعب الفلسطينى، وأضاف رئيس الوزراء فى بيان أن العراق وافق أيضا على استقبال جرحى فلسطينيين من غزة وتقديم العلاج لهم فى مستشفيات حكومية وخاصة.

وأدى نقص الوقود إلى شل المستشفيات وشبكات المياه والمخابز وعمليات الإغاثة فى القطاع.

يذكرأن، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، عن شكره لحكومة العراق على التبرع السخى الذى قدمته لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، واصفاً ذلك بالخطوة المهمة للدعم الإنساني، مشيدا بـ"الأدوار التى قام بها العراق والإنجازات المتحققة"، معرباً عن استعداده لتلبية احتياجات العراق والاستمرار بتقديم المساعدة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن ذلك جاء خلال لقاء جوتيرش مع القائم بالأعمال المؤقت للممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة فى نيويورك عباس كاظم عبيد، لبحث التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن والجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فى المنطقة، وأهمية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واستعراض العلاقة القائمة بين العراق والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة العاملة فى العراق.

من جانبه، أشار عبيد إلى أن التبرع الذى قدمه العراق للأونروا هو إيفاء بالتزاماته تجاه رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، وما يمر به من كارثة إنسانية ولتمكين الأونروا من الاستمرار فى تنفيذ ولايتها ومواجهة تحديات تمويلها فى هذه الظروف.