اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 01:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

العاهل الأردني يتلقى دعوة من نظيره البحريني لحضور القمة العربية مايو المقبل

الإثنين، 08 أبريل 2024 12:00 ص
العاهل الأردني يتلقى دعوة من نظيره البحريني لحضور القمة العربية مايو المقبل العاهل الأردني الملك عبد الله
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقّى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، دعوة رسمية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لحضور القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين بتاريخ ١٦ مايو المقبل.


وتسلم رسالة الدعوة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، الذي نقل تحيات الملك حمد إلى الملك عبدالله الثاني.


ونقل الصفدي،طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، تحيات الملك عبدالله الثاني للعاهل البحريني وتمنياته بنجاح القمة العربية الثالثة والثلاثين.







العاهل الأردني

العاهل البحريني

القمة العربية

موعد القمة العربية

اين تعقد القمة العربية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة