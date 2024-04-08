السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شوال.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر

وكالات

أعلنت المحكمة العليا السعودية مساء يوم الاثنين، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت أنه قد تعذر رؤية هلال شوال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

وكانت قد دعت العديد من البلدان إلى استطلاع هلال شهر شوال بدء من مساء، اليوم الاثنين، حيث يستعد المسلمون فى عدد من البلدان لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء المقبل، وتتحرى هلال شوال اليوم الاثنين، وهى الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الماضى، ومنها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية، بينما يستعد البعض الآخر لاستقبال أول عيد الفطر المبارك الخميس وتتحرى هلال شوال غدا الثلاثاء وهى الدول التى بدأت شهر رمضان فى12مارس الماضى ، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنجلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب.

ويتزامن ترقب ظهور هلال شهر شوال مع استعدادات مكثفة في البلدان العربية لاستقبال عيد الفطر المبارك ، ما بين النواحى التأمينية للفعاليات الترفيهية المصاحبة للعيد، وأيضا توفير التجهيزات الطبية في حالة وقوع حالات طارئة بين المواطنين، إضافة إلى النواحى الخدمية كخطط النقل الجماعى وتوفير الفعاليات الترفيهية .