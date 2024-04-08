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الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الإثنين، 08 أبريل 2024 10:20 ص
الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسلمى مصر بالخارج بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، الاثنين: إخوتي وأبنائي مسلمي مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث اليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالي أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.. أتمني لكم النجاح والتوفيق، ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير.. عيد سعيد".







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