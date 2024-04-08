البيت الأبيض: سنواصل الضغط على إسرائيل بخصوص المساعدات لقطاع غزة

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أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل بشأن المساعدات إلى قطاع غزة.



وقال البيت الأبيض - في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الاثنين إن "أكثر من 300 شاحنة دخلت قطاع غزة أمس الأحد وهناك حاجة لدخول المزيد من المساعدات".



ورحب البيان بجميع الخطوات المتخذة حتى الآن لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة، موضحا أن هناك حاجة لتنفيذ هذه الخطوات واستمرارها بمرور الوقت.



وفي سياق متصل، شدد البيت الأبيض على أن واشنطن ستواصل مراجعة التحقيق الإسرائيلي في القصف الذي أودى بحياة عمال إغاثة في قطاع غزة.