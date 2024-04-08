البورصة تعلن إجازة عيد الفطر من الثلاثاء إلى الأحد

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون عطلة عيد الفطر المبارك من يوم الثلاثاء الموافق 09 أبريل 2024 إلى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 138.8 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 28151 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 34432 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 12011 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9210 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1526 نقطة.